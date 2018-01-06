Правительство Мексики намерено купить у США вооружения на $98,4 млн.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету El Universal, по данным Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США, Мексика запросила шесть противокорабельных ракет Harpoon, 23 ракеты RAM и шесть противолодочных торпед MK 54, устройства для их запуска и хранения, а также крупнокалиберные боеприпасы.

«Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая укрепить безопасность стратегического партнера», — отмечается в заявлении американского агентства.

Власти Мексики планируют разместить вооружение на военном корабле проекта «Сигма 10514», строительство которого началось в августе 2017 года в Нидерландах.