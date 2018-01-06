Люди, которые спят меньше восьми часов сутки, чаще страдают от депрессии и испытывают тревогу, выяснили ученые из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне.

Как передает РИА Новости, исследователи оценивали продолжительность сна у людей, в разной степени испытывающих беспокойство и руминацию — постоянную концентрацию на негативных мыслях. Им также демонстрировали изображения, призванные вызвать эмоциональный отклик, а затем по движению зрачков оценивали реакцию испытуемых.

Выяснилось, что регулярные нарушения сна вызывают у людей проблемы при попытке отвлечься от негативной информации. По мнению ученых, это способствует развитию нарушений психики, в частности, появлению тревожности и депрессии.

«Мы выяснили, что у людей, принимавших участие в исследовании, была тенденция зацикливаться на негативных мыслях <…> В то время как обычно люди могут преодолеть воздействие негативной информации, у них были с этим проблемы», — цитирует одного из авторов работы профессора Мередит Коулз портал Eurekalert. По мнению ученых, эти данные позволят психиатрам успешнее бороться с рядом психических расстройств, корректируя режим сна пациентов.

О вреде недосыпания ранее говорили ученые из Калифорнийского университета. Они установили, что недостаток сна приводит к снижению мозговой активности и может стать причиной временных провалов в памяти и проблем со зрением.