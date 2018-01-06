В Сети появилось видео собаки, которая умеет самостоятельно кататься на ледянке.

Ролик опубликовала хозяйка животного в Instagram.

На кадрах видно, что австралийская овчарка по кличке Тайна не только съезжает с горы без посторонней помощи, но и сама затаскивает доску наверх.

«Вчера у нас наконец-то выпало достаточно снега, чтобы нормально покататься, и Тайна была в восторге!» — говорится в подписи к видео.

Девушка отметила, что катание с горки — одно из самых любимых занятий ее питомца, и рассказала, что за день Тайна сделала не меньше 50 спусков.