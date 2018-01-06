Высокий суд Дели вынес вердикт, который позволяет женщинам служить в индийской Территориальной армии (организованном резерве).

Как передает ТАСС, вердикт суда гласит, что любое ограничение, запрещающее представительницам прекрасного пола присоединиться к формированиям «территориалов», противоречит конституции и законам страны, которые провозглашают равенство всех граждан, независимо от пола.

Петицию в суд подала группа женщин, которые намеревались пойти на службу в Территориальную армию (ТА), но получили отказ. Индийские СМИ ежегодно размещают объявления о приеме в подразделения этой армии, в которых прямо указывается, что требуются мужчины.

«Ограничение на прием женщин в ТА, содержавшееся в рекламных объявлениях, было неразумно, нерационально и должно быть аннулировано», — цитирует телеканал NDTV вердикт суда. «Женщины имеют право на вербовку и службу в ТА согласно разделу 6 индийского закона о Территориальной армии от 1948 года, где говорится, что войти в ее состав может гражданин страны — без указания пола», — заявили судьи.

Таким образом пал очередной запрет на службу индианок в различных подразделениях национальных Вооруженных сил.