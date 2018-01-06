Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оказал помощь престарелой женщине, найденной в Геранбое.

Об этом сообщил он сам на своей странице в Mylistory.

«За последнее время в СМИ России и Азербайджана появилась целая серия публикаций о том, что в Азербайджане нашли замерзшую престарелую женщину Мадину Алиеву из Чечни. Причем все сообщения написаны со ссылкой на один источник. Я сразу же поручил выяснить все обстоятельства. После разговоров с представителями МВД Азербайджана, руководством приюта имени матери Терезы, куда поместили женщину, сотрудниками благотворительной организации «Темиз Дунья» в Баку, бесед с самой Алиевой, посещения ее в приюте, вырисовывается следующая картина. Мадина Алиева утверждает, что у нее нет ни одного родственника, жила в селе Османюрт Хасавюртовского района и в Хасав-Юрте», — сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в Mylistory.

Он также отметил, что в администрации Османюрт ничего не известно о этой женщине, но на руках у Алиевой имеется справка, что она из этого села.

«По данным УФМС ЧР Мадина Алиева, 1914 года рождения, никогда не получала в Чечне документы и нигде не зарегистрирована. Возможно в силу своего преклонного возраста Мадина Алиева что-то путает, забыла, где на самом деле жила», — добавил Глава Чечни.

По поручению Рамзана Кадырова женщину в Баку навестили его представители , купили и передали ей необходимые продукты питания.

«В понедельник совместно с посольством России в Азербайджане будет решен вопрос перевозки Алиевой в Чечню. Главное то, что Алиева нуждается в срочной помощи. Она ей будет оказана. Неважно откуда она. Она немощна, одинока, поэтому о ней должным образом позаботимся, независимо от того, где она проживала», — заключил Глава ЧР.

Напомним, что 104-летнюю Мадину Алиеву в преддверии Нового года нашли замерзающей на улицах Геранбоя. Мадина Алиева утверждает, что выехала из Чечни для того, чтобы совершить паломничество в Кербелу. Однако по дороге ее обманули трое женщин и привезли в Геранбой.