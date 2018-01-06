Бакинское транспортное агентство распространило информацию в связи с ДТП, произошедшем сегодня на Зыхском шоссе в Баку.

Как передает Тренд, в сообщении отмечается, что сегодня примерно в 17:00 на Зыхском шоссе пассажирский автобус, следовавший по маршруту №175, с государственным номерным знаком «99-XM-581» упал в овраг. «На данным момент в связи с происшествием ведется расследование. По предварительной версии, инцидент произошел из-за неосторожности водителя», — отмечает агентство.

Агентство также отмечает, что так как прием водителей на работу согласно действующему законодательству осуществляется со стороны транспортных компаний, то оно не вмешивается в данный процесс. «А это, в свою очередь приводит к тому, что пассажирскими автобусами управляют непрофессиональные водители», — подчеркнуло агентство.