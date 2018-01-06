Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет сообщения, что один из иракских чиновников может быть причастен к продаже детей боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал Al-Sumaria.

Сообщается, что под подозрение попал директор отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями, работающий в провинции Найнава. По данным телеканала, в ИГ продавались дети из разных стран, в том числе из России.

«Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ по продаже детей, которые были направлены в приюты», — заявил представитель министерства Аммар Миним.

Он добавил, что расследование проводится под прямым руководством министра труда. Согласно данным телеканала, министерство контролировало освобождение детей и их возвращение на родину.