Американский Институт иностранной службы (The Foreign Service Institute — FSI) провел исследование, по итогам которого был обнародовал список, показывающий приблизительное время, необходимое для изучения конкретного языка для англоязычных пользователей.

Как сообщает haqqin.az, азербайджанский язык попал в четвертую категорию, как один из самых сложных языков мира для англоговорящей аудитории.

Авторы доклада подчеркивают, что результаты рейтинга отражают их мнение и что другие эксперты могут не согласиться с обнародованными выкладками.

В первую категорию попали 10 языков, имеющих родство с английским. На их изучение потребуется 23-24 недели. Это — африкаанс (диалект нидерландского), норвежский, фламандский, датский, португальский, румынский, испанский, шведский, французский и итальянский.

Во вторую категорию попал только немецкий язык, признанный достаточно легким для англоязычной публики (30 недель обучения).

Третья категория поражает. Эксперты считают, что за 36 недель англичане и американцы смогут обучиться индонезийскому, малайскому и суахили.

В четвертую группу сложных языков (44 недели изучения) попали азербайджанский, турецкий, русский, украинский, сербский, финский, грузинский, армянский и т.д. (всего свыше 40 языков).

Ну и наконец в самую сложную — пятую группу сформировали арабский, японский, корейский и два диалекта китайского языка – кантонский и мандарин. Для их изучения требуется не менее 88 недель.

Отметим, что эксперты проанализировали 61 язык народов мира.