Нефтчалинская полиция по горячим следам раскрыла дело о похищении с одной из местных птицефабрик более семисот цыплят.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе министерства внутренних дел АР, после обращения в центр службы «102» МВД в связи с пропажей с фабрики в Нефтчалы 743 цыплят, на предприятие была направлена оперативная группа.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кража птиц произведена в период с 21 декабря прошлого года по 4 января текущего.

По горячим следам по подозрению в совершении кражи удалось задержать нескольких жителей Нефтчалинского района, которые, как оказалось, являются работниками птицефабрики. Задержанные Вахид Хадыев, Бабек Акберов, Парвин Гурбанов, Сиявуш Новрузов, Аббас Гойчаев, Этибар Рустамов и Хаял Аббасов признались в совершении преступления.

По факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.