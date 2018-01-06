В Гахском районе задержан мужчина, ранившщий ножом гражданина России.

Как сообщает Report, прибывший на поминки тети А.Сухашвили был ранен ножом двоюродным братом Георгием Вазгеновичем Окрачанашвили.

Г.Окрачанашвили задержан сотрудниками Гахского РОП.

Инцидент произошел сегодня днем в городе.

Гражданин России Амиран Иосиф оглу Сухашвили 1971 года был ранен ножом родственником на траурной церемонии тети. Пострадавший был доставлен в Гахскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Факт расследуется Гахским районным отделением полиции.