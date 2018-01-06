Американский президент Дональд Трамп заявил в своём Twitter, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

«На самом деле в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и ум. <…> Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — говорится в сообщении главы государства.

Как передает RT, по его словам, его можно назвать не просто «умным», а «гениальным».