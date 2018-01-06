Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова было проведено служебное совещание.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, к совещанию с участием заместителей министра обороны, командующих родами войск, начальников главного управления, управлений и начальников служб с помощью видеосвязи были привлечены находящиеся на линии фронта командиры объединений и соединений, а также ответственные офицеры других категорий.

Министр во время выступления особо отметил слова президента страны Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, которые он произнес во время поздравительной речи в связи с празднованием Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, а также отметил задачи, возложенные на армию. Также проанализировав ситуация на фронте в 2017 году, З.Гасанов довел до личного состава предстоящие задачи на текущий год.

С целью подготовки к новому учебному периоду генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения командирам и начальствующему составу по подготовке войск к постоянной готовности выполнения боевых задач, улучшению боевой и морально-психологической подготовки и в других направлениях.