В международном аэропорту в Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета. В результате инцидента на взлетно-посадочной полосе один самолет воспламенился.

Как сообщили в авиакомпании WestJet, направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. На подъезде к пассажирскому «рукаву» лайнер задел другой самолет авиакомпании Sunwing.

Один из самолетов загорелся. Самолеты получили повреждения крыла и хвоста. По данным Mirror, пассажиры были экстренно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.