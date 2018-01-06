Германию и Турцию связывают «особые отношения»; обе страны готовы сделать все для преодоления сложностей в двусторонних отношениях. Об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед переговорами со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в немецком городе Гослар, передает ТАСС.

Германский министр напомнил, что в ФРГ проживают около 3 млн человек турецкого происхождения. «Независимо от того, имеют ли они турецкий паспорт или нет, они являются гражданами нашей страны», — отметил Габриэль. «Нас с Турцией объединяет намного больше, чем можно предполагать», — добавил он.

Глава МИД признал, что в последние месяцы в отношениях обеих стран были разногласия. «Мы не во всех вопросах придерживаемся одного мнения», — указал он, подчеркнув, что, тем не менее, Берлин и Анкара готовы наладить диалог. «Мы поставили задачу все сделать для того, чтобы можно было бы преодолеть сложности, которые были в отношениях Германии и Турции», — сказал Габриэль. Он отметил, что «МИД обеих стран активизируют стратегический диалог».

Министр сообщил, что намерен обсудить со своим турецким коллегой, помимо всего прочего, ситуацию в Сирии, Йемене и Иране.