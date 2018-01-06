Автор выходящей книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналист Майкл Вулф считает, что опубликованные в ней откровения приведут к уходу нынешнего президента США со своей должности.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в интервью программе Today Четвертого радиоканала Би-би-си.

«История, которую я рассказал, похоже, представляет это президентство таким образом, что он [Трамп] не в состоянии выполнять свою работу», — отметил Вулф. По его мнению, нынешний хозяин Белого дома «интеллектуально не способен» справляться с ролью президента США.

Автор книги считает, что сотрудники президентского аппарата пришли к выводу, что «король-то голый». По мнению Вулфа, подобное восприятие людьми личности президента в конце концов и приведет к уходу Трампа со своего поста.

Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», выход в свет которой запланирован на 9 января, построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. Британская газета The Guardian опубликовала некоторые отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа — младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Бэннон назвал такие действия «предательскими» и «непатриотичными». В целом в книге содержится множество нелицеприятных комментариев Бэннона об администрации Трампа.