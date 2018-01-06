Генпрокуратура республики и Министерство по чрезвычайным ситуациям распространили сообщение в связи с пропавшими альпинистами.

Как передает АПА, в сообщении говорится, что 23 декабря 2017 года на вершине «Туфандаг», расположенной в Национальном парке «Шахдаг» во время восхождения пропали члены спортивного клуба «Гилавар» — Бабур Гусейнов (1990 г.р.), Намиг Буньятов (1983 г.р.) и Фарида Джабраилзаде (1991 г.р.). В связи с этим 27 декабря 2017 года МЧС и МЭПР с использованием вертолета Госпогранслужбы приступили к поискам альпинистов.

В ходе проведенных предварительных поисков удалось установить, что Н. Буньятов, Б. Гусейнов и Ф.Джабраилзаде 23 декабря 2017 года около 14:00 для восхождения на вершину «Туфандаг» прибыли из села Хыналыг Губинского района на КПП «Хыналыг» Национального парка «Шахдаг» и направились в сторону вершины, где пропали при невыясненных обстоятельствах.

В связи с подозрением, что ответственными лицами, обязанными выполнять свои служебные полномочия, не были соблюдены необходимые правила эксплуатации природных объектов, не были выяснены профессиональная подготовка, опыт, возможности вышеназванных альпинистов, не были определены метеоусловия, необходимые для восхождения на гору, не был выбран маршрут и не были приняты меры безопасности, по ст.314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и рельеф местности МЧС, МЭПР и Госпогранслужба продолжают вести интенсивные поиски.