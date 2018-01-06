Пожилая женщина скончалась в 15-й больнице Санкт-Петербурга после пяти часов ожидания помощи от врачей, передает «Лента».

Как рассказал журналистам внук погибшей, его бабушка пожаловалась на плохое самочувствие около двух часов дня. После беглого осмотра он понял, что у нее предынсультное состояние, и вызвал скорую помощь.

«Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. К бабушке два раза подошли медсестры, чтобы померить давление и дать таблетку валидола. На мои вопросы «Где врач?» мне отвечали, что он сейчас не может подойти», — рассказал мужчина.

При этом уже в больнице, по его словам, пенсионерка почувствовала еще и боль в груди. В 18:55 внуку пришлось оставить ее, а через некоторое время ему позвонили и сообщили о смерти родственницы.

В медучреждении и следственных органах пока не прокомментировали инцидент.