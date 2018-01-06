Соединенные Штаты отложили выплату $125 млн финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН, которое занимается поддержкой палестинских беженцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Решение было принято, после того как президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter высказал недовольство отсутствием «уважения» к Штатам и заинтересованности в мирном процессе со стороны Палестины, несмотря на оказываемое ей финансирование, передает РБК.

Предполагалось, что США выплатят на палестинских беженцев $125 млн 2 января, уточняет агентство. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон приостановил выплату средств до новых распоряжений администрации президента, рассказали собеседники агентства.

Агентство добавляет, что задержка может быть чисто символической, поскольку у США есть еще несколько недель на то, чтобы провести выплату. Однако, подчеркивает Bloomberg, в прошлые разы средства перечислялись оперативно в начале года.