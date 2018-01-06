Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, пишет The Washington Post со ссылкой на документ, который был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.

Такую сумму планируется выделить в течение следующих 10 лет. Средства планируется направить на 316 миль (примерно 508 км) нового ограждения и укрепление еще 407 миль (около 655 км), где уже существуют заграждения.

«Если работа будет завершена, к 2027 году на более чем половине границы с Мексикой протяженностью 2000 миль будет стена или другая преграда», — отмечается в сообщении.

Кроме указанной суммы для дополнительного персонала и обучения, по подсчетам Администрации, потребуется $8 миллиардов, еще 5 млрд — на новые пограничные технологии, не менее 1 млрд — для строительства дополнительных подъездных дорог.

По данным предварительных подсчетов, общие расходы на «стену» превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.