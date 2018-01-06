Известный русский писатель Антон Павлович Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. Таковы выводы исследования британских ученых, пишет The Times.

Писатель умер 15 июля 1904 года в гостинице курортного местечка Баденвайлер в Германии. Ранее считалось, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Также в качестве версии выдвигалось заболевание туберкулезом, отмечает Lenta.

Ученые из Великобритании подвергли тщательному химическому анализу рубашку писателя и теперь говорят, что установили причину его смерти с большой долей уверенности. Пятна на рубашке помимо бактерий туберкулеза содержат еще и белковое вещество.Именно это, по словам исследователей, говорит о возможном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг.