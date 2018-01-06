Баку возглавил список городов, составленный авторитетным изданием USA Today, которые стоит посетить в 2018 году.

Список составлен по рекомендациям 27-летнего Сала Лавалло, который является одним из самых молодых американцев, посетивших все 193 государства-члены ООН, отмечает Тренд.

«Прогулка по городу похожа на посещение музея под открытым небом», — отметил Лавалло, подчеркнув, что богатый нефтью Баку инвестировал миллиарды в культуру и современную архитектуру.

В данный список также вошли Дили (Тимор-Лешти), Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Кигали (Руанда), Скопье (Македония), Бейрут (Ливан), Мендоса (Аргентина), Фритаун (Сьерра-Леоне), Асмэра (Эритрея), Баган (Мьянма ), Константина (Алжир).