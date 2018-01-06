Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста Майкла Вулффа, написавшего книгу об «огне и ярости» в Белом доме, и своего бывшего советника Стива Бэннона.

«Майкл Вулфф — полный неудачник. Он выдумывал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он воспользовался этим слюнтяем Стивом Бэнноном, который плакал после увольнения и умолял оставить его на работе. Теперь нытика Стива все пинают как собаку. Жаль!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Бэннон был уволен в августе прошлого года. Накануне президент США публично отстранился от своего прежнего сотрудника и заявил, что после отставки тот потерял рассудок.