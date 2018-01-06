России стоит решить проблему Курильских островов на основании договора 1956 года между СССР и Японией, согласно которому они должны были быть переданы японской стороне после подписания мирного договора. Такое мнение высказал российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью Kasparov.ru.

«Крым не является спорной территорией. Это не спорная, а захваченная территория, в нарушение всех международных договоров. Что касается Курильских островов, то за основу нужно взять договор 1956 года. Не лишне вспомнить, что именно при Владимире Путине Россия сделала значительные уступки Китаю при демаркации границы в русле Амура», – рассказал он.

Политик отметил, что российско-японский территориальный конфликт необходимо завершить подобным образом.

«Очевидно, что Японии нужно отдать часть территории и дать ей участвовать в процессе освоения этих островов. А тем горлопанам, которые кричат о «референдуме» в Крыму, хочется предложить провести референдум на Курилах по поводу присоединения к Японии. Результат для них может быть неожиданным… А можно и в Кенигсбергской губернии провести аналогичный референдум», – подчеркнул он.

По мнению Каспарова, в современном мире территории перестали играть ключевую роль.

«Сейчас важны уровень технологического развития и качество жизни людей. Страна, которая не смогла обеспечить квартирами своих ветеранов войны, не имеет права что-то говорить о территориях. Когда какой-то патриот рвет на себе рубаху от Armani и кричит, что не продаст родину, сразу вспоминается Станиславский: «Не верю!» – подытожил он.