Президент Беларуси Александр Лукашенко был отправлен на скамейку штрафников за нарушение правил в матче группового раунда XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея против команды ОАЭ, сообщает Sputnik.

Поединок Беларусь – ОАЭ состоялся накануне на большой площадке «Чижовка-Арены». Во втором периоде глава государства во время вбрасывания навалился на хоккеиста гостей. Арбитр зафиксировал нарушение правил – задержку соперника руками. Лукашенко удивился такому решению и поинтересовался у судьи, точно ли был фол. Судья указал на бокс для штрафников и Лукашенко, улыбаясь, направился на скамейку для провинившихся отбывать двухминутное наказание. Однако президент не отбыл наказание полностью – белорусы пропустили в меньшинстве, и Лукашенко вышел на лед.

Это удаление стало для Лукашенко первым за всю историю его участия в Рождественском турнире. Однако президента это не расстроило, глава государства с юмором воспринял ситуацию.

Матч против ОАЭ завершился победой белорусов со счетом 12:7. Лукашенко забросил три шайбы и отдал три голевые передачи. Лучшим игроком в составе президентской команды стал Андрей Асташевич.

Команда президента Беларуси десять раз становилась победителем Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды трофей доставался россиянам (2007, 2011, 2015).