Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью Der Spiegel, что США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без уважения, пишет РИА Новости.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают», − отметил Габриэль.

Министр указал, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США.

Однако теперь, по мнению Габриэля, когда Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, на передний план выходят другие силы: в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике − Китай.

Глава МИД ФРГ уверен, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.

«В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным», − подчеркнул дипломат.