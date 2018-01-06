Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру заявил, что США давно вмешиваются во внутренние дела его страны. Об этом он сказал на Совете безопасности ООН, который был посвящен протестам в Иране. Текст его речи опубликован на сайте представительства Ирана в Нью-Йорке, передает РБК.

«У вмешательства США во внутренние дела Ирана долгая история», — сказал Хошру. По его словам, созыв экстренного заседания Совбеза ООН по поводу протестов в Иране — очевидная попытка вмешательства во внутренние дела страны.

Он также заявил, что Вашингтон стоял за «подрывом демократического курса» исламской республики в 1953 году, когда США «срежессировали» переворот против премьер-министра.

«Агрессивные действия усилились, когда иранцы поднялись, чтобы сбросить диктатора, которого, что не удивительно, любило американское правительство. С того времени США поддерживали военные перевороты и бунт в Иране, вводили незаконные, бесчеловечные односторонние санкции против иранцев, безосновательно поддерживали Саддама Хусейна в его восьмилетней войне против Ирана, предоставляя ему химическое оружие», — заявил представитель Ирана в ООН.

Также Хошру вспомнил, что в июле 1988 года США сбили гражданский самолет авиакомпании Iran Air. По его словам, тогда погибли 290 человек, включая 66 детей. «Было бы ошибкой не вспомнить, что США бесстыдно наградили командира, который отдал приказ стрелять», — сказал иранский представитель.