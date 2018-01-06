Соединенные Штаты примут специальный закон, который внесет изменения в соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном, или же примет решение о выходе из из него в течение недели «или около того», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Associated Press.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном, Россией, США, Германией, Францией, Великобританией и Китаем в 2015 году. План ограничивает ядерную программу Ирана взамен на отмену санкций со стороны Евросоюза и ООН.

«Президент обещал, что он либо исправит, либо отменит его», — сказал Тиллерсон.

По его словам, переговоры о внесении изменений в закон идут с участием Белого дома, конгресса США и Госдепа. «Мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и внести изменения в закон», — добавил он.