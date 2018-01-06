Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил свою бывшую соперницу на президентских выборах и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с «ФБР и Россией».

«Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует — сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми мейнстримными медиа», — написал президент США.

Ранее издание The Hill сообщило о том, что в отношении Хиллари Клинтон начато новое расследование министерством юстиции США. По данным The Hill, ее подозревают в нарушении закона во время предвыборной кампании 2016 года — следователи выясняют, не обещала ли Клинтон политические преференции и должности людям, которые финансировали ее избирательную кампанию. Кроме того, ФБР проверяет деятельность Фонда Клинтонов на предмет соответствия налоговому законодательству США.

ФБР официально не комментировало расследование.