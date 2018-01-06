

Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что у США аллергия на Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своей речи Небензя заявил о недопустимости использования «надуманных предлогов» для созыва заседаний Совета Безопасности, а также предположил, что необъективная оценка США событий, происходящих в Иране, не может объясняться рационально.

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну (Иран. — RT) застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», — добавил он.

Постпред также уточнил, что в настоящее время властям Ирана удаётся урегулировать существующие в стране проблемы.

«Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами, тем более, что это и происходит», — заключил он.