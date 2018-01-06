«Кто поставлял оружие в Сирию? Сейчас вы выступаете с позиции сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Те кто, стоял за подобными действиями — сторонники Гюлена и они ныне находятся в заключении», — напомнил Эрдоган. При этом турецкий лидер поинтересовался у журналиста, почему он задает вопрос о поставках США четырех тысяч грузовых машин с оружием и бронетехникой в Сирию.