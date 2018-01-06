Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию в Париже по итогам переговоров.
Как сообщает Minval.az, турецкий лидер в ходе пресс-конференции осудил французского журналиста за утверждение о поставках Турцией оружия в Сирию.
«Кто поставлял оружие в Сирию? Сейчас вы выступаете с позиции сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Те кто, стоял за подобными действиями — сторонники Гюлена и они ныне находятся в заключении», — напомнил Эрдоган. При этом турецкий лидер поинтересовался у журналиста, почему он задает вопрос о поставках США четырех тысяч грузовых машин с оружием и бронетехникой в Сирию.