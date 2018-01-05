Соединенные Штаты продолжают оказывать военную поддержку сирийским курдам (YPG). Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, где турецкий лидер находится с визитом.

«К сожалению, наш друг по НАТО США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием. Это источник нашего беспокойства… Мы не позволим создать террористический коридор на севере Сирии с выходом к Средиземному морю. Мы сделаем все необходимое в случае такой угрозы», — заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства вновь выступил против участия президента Сирии Башара Асада в будущих выборах. Он отметил, что «В Сирии нужны демократические выборы. Турция готова оказать содействие этому… «По теме Сирии мы планируем организовать встречу глав МИД стран, которые имеют сходные взгляды на ситуацию в стране, чтобы определиться с совместными шагами «, — добавил Эрдоган.