Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необоснованным начало уголовного преследования прокуратурой в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили, который принимал решение на основании конституционного права президента о помиловании заключенных.

«После начала уголовного преследования бывшего президента Михаила Саакашвили на основании его конституционного права о помиловании заключенных прокуратура сделала и политические заявления, что еще более усугубило подозрения о попытках неверной интерпретации конституционных полномочий президента и создания проблем для конституционного баланса», — сказал журналистам в пятницу Г.Маргвелашвили, комментируя приговор суда, по которому М.Саакашвили заочно осужден на три года тюрьмы за «злостное превышение полномочий» на посту президента Грузии.

Как отметил Г.Маргвелашвили, с международной точки зрения начало уголовного преследования на основании статьи Конституции порождает много вопросов и «наносит серьезный удар по международному имиджу Грузии».

«Мы внимательно будем следить за этим процессом, так как есть подозрения, что начало преследования по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослаблению института президента», — сказал Г.Маргвелашвили.

При этом он отметил, что не намерен делать комментариев по поводу сегодняшнего конкретного решения Тбилисского городского суда, по которому М.Саакашвили вынесен приговор о трёхлетнем тюремном заключении.

Как сообщалось, прокуратура обвиняла М.Саакашвили в злостном превышении президентских полномочий при вынесении им в 2009 году решения о помиловании четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. К этому убийству косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и другие высокопоставленные сотрудники МВД.