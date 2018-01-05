В январе-ноябре прошлого года в Азербайджан прибыло 2477908 иностранных граждан.

Только в ноябре Азербайджан посетили 201304 человека. Больше всего туристов за прошлый год прибыло в Азербайджан в июле — 313515 человек.

Среди посетивших Азербайджан первое место занимают граждане России, следом следуют граждане Грузии и Ирана.

В январе-ноябре прошлого года Азербайджан посетило 790 258 граждан России, 488 269 граждан Грузии и 340 702 гражданина Ирана.

За этот период из Турции в Азербайджан прибыло 275 147 граждан, из Объединенных Арабских Эмиратов — 87 215 граждан, из Ирака — 58 259, Украины — 53 583, Казахстана — 33 439, Саудовской Аравии — 32 644 гражданина.

Следует отметить, что в 2016 году Азербайджан посетило 2 242 783 иностранца, в том числе 1799 367 человек из стран Европы.