Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжились 5 января.

Как сообщает МЧС, в поисковой операции задействованы группы профессиональных спасателей МЧС (со спецснаряжением, спасательным оборудованием и средствами связи), сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также группы добровольцев. К поискам также привлечен вертолет «МИ-17» МЧС.

В то же время место происшествия посетили специалисты по горно-спасательным операциям МВД Австрии. Целью визита иностранных специалистов является проведение учений по повышению знаний и умений горных спасателей МЧС, а также повышению их профессиональных навыков. Учения проводятся ежегодно по заранее запланированному плану.

Сегодня на совещании, проведенном в МЧС, было решено, что учения этого года будут проводиться в реальных условиях в Губинском регионе, где может пригодиться опыт австрийских специалистов.

Спасательно-поисковая операция проводится в высокогорном массиве со сложным рельефом. Несмотря на то, что сегодня наблюдалась солнечная погода, в связи с интенсивными осадками, прошедшими в последние дни увеличилась опасность схода снежных лавин. В настоящее время высота снежного покрова там составляет 8-12 м. В создавшихся условиях проведение спасательно-поисковых и других неотложных мер еще больше усложнилось.