Президент России подписал указ о снижении штатной численности сотрудников ГИБДД.

Об этом, как передаёт «Газета.Ru», говорится во внутреннем приказе министерства внутренних дел, который регламентирует исполнение означенного документа.

Сообщается, что сокращения пройдут во всех регионах, но не затронут подразделения, которые занимаются регистрацией транспорта и принимают экзамены у кандидатов в водители. Попавшие под сокращение смогут перевестись на вакантные должности в другие департаменты МВД. Уволенным обещают все положенные социальные гарантии.