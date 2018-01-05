«Учитывая профессионализм пропавших без вести альпинистов, они могут остаться живы на протяжении трех недель».

Как сообщает Report, об этом заявил директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов..

По его словам, все трое пропавших без вести — профессиональные альпинисты: «Профессиональные альпинисты могут оставаться в подобных условиях в течение трех недель. Поиски продолжаются, представители соответствующих структур прилагают совместные усилия для достижения результата. Поиски продолжаются по двум направлениям — на территориях Габалы и Махмуддере».