24 года назад войска Азербайджана осуществили Горадизскую операцию

Исполняется 24 года со дня одной из самых успешных военных операций вооруженных сил Азербайджана в Карабахской войне.

5-6 января 1994 года группировка частей Национальной армии Азербайджана провели успешное контрнаступление на юге Карабаха, освободив поселок Горадиз и еще 20 сел Физулинского района, а также два села Джебраильского района. В результате, армянские войска были отброшены на 25 км. и понесли тяжелые потерли.

По данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, к 19 часам 6 января армия Азербайджана отбила предпринятое наступление армянских сил на Агдам-Бейлаганском участке фронта. В результате ожесточенных кровопролитных боев противник, понеся большие потери в живой силе и технике, отступил, оставив села: Ашгы Яглывенд, Керимбейли, Шукюрбейли, а также важный транспортный узел — поселок Горадиз в Физулинском районе.

Азербайджанской армии удалось восстановить контроль над 40 км азербайджано-иранской границы (всего армяне захватили 170 км азербайджано-иранской границы).

Потери армян в ходе этих боев составили: 8 танков, 7 гаубиц, 12 единиц противотанковой техники, 6 тягачей, 3 автомашины, а также большое количество боеприпасов и стрелкового оружия.

Всего с 9 декабря 1993 года до 6 января 1994 года на этом участке армяне потеряли до 500 солдат и офицеров, 32 танка, 7 БМП, 5 автомашин, 10 гаубиц и пушек, 6 минометов. Азербайджанскими саперами обезврежено более 3.000 мин.

Тогда же Национальной армии Азербайджана удалось захватить два противотанковых комплекса «Штурм-С», являющегося разработкой российского Военно-промышленного комплекса. Комплекс «Штурм — С» не состоял на вооружении 7-й российской армии, которая до лета 1992-года дислоцировалась на территории Армении. Это значит, что данный вид современного оружия был получен армянской армией из России недавно и тут же использован против Азербайджана.

Как сказал военный эксперт Узеир Джафаров, служивший тогда заместителем командира бригады, противник предпринял наступление вдоль азербайджано-иранской границы и подошел к поселку Дашбурун Бейляганского района. Однако азербайджанские войска отбили атаку.

Тогда армяне поменяли тактику и начали наступление на райцентр Бейляган, при этом были захвачены несколько сел Физулинского района. В этой обстановке было принято решение перейти в контрнаступление. На этот участок фронта в течение суток было переброшено с Тертерского направления соединение под командованием полковника Яшара Айдамирова (ныне генерал).

5 января азербайджанские войска перешли в наступление, застав врасплох противника, и обратили его в паническое бегство.

Эта операция получила название «Горадизской». В ее проведении особые заслуги принадлежат генералам Арифу Салахову (ныне покойный) и Микаилу Байрамову, возглавившие два направления удара. Общее руководство осуществлял командир бригады генерал Шахин Рамалданов.

Вместе с армейскими частями в операции участвовали внутренние войска во главе с командующим Рамизом Мамедовым и командиром соединения Мамедом Гаджиевым.

Однако операция была свернута в связи с политическим решением руководства страны, отметил Джафаров. Если бы этого не произошло, противнику мог быть нанесен сокрушительный удар, влияющий на исход войны.

В любом случае, «Горадизская операция» имела важное морально-психологическое значение и продемонстрировала силу формирующейся регулярной армии Азербайджана после неудач 1993 года и укрепило азербайджанского общества в способность противостоять армянской агрессии.