В Билясуваре мать и сын, увезенные из дома под предлогом визита к больному, были избиты и ранены ножом родственниками.

Как сообщает аранское бюро Report, жители села Аранлы Шахали и Каинат Ибаевы пришли в дом к дяде и сообщили о болезни своего отца.

Их двоюродный брат Гасанали Ибаев и его мать сели в машину к родственникам с тем, чтобы поехать и навестить больного. Каинат и Шахали Ибаевы сменили маршрут и поехали в ином направлении. После остановились на пустыре и стали избивать Г.Ибаева.

Наблюдавшая за происходящим Шола Ибаева пыталась разнять стороны, однако тоже была избита. Женщину и ее сына ранили ножом. Обоим пострадавшим, доставленным в больницу с ранениями, была оказана первая медпомощь.

Состояние получившего 5 ножевых ранений 23-летнего Г.Ибаева оценивается как среднетяжелое.

Полиция была поставлена в известность.

Отметим, что совершившие преступление приходятся потерпевшему Г.Ибаеву двоюродными братьями.