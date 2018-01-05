В пятницу в Тебризе прошел матч между местным клубом «Трактор Сази» и тегеранским клубом «Истиклол».

Как сообщает Minval.az, собравшаяся большая армия болельщиков «Трактор Сази» скандировала «Азербайджан», «Тебриз- Баку- Анкара! Куда персы, куда мы!». К стадиону были привлечены правоохранительные силы на случай возникновения беспорядков.

Отметим, что состоявшаяся 28 декабря игра между «Трактором Сази» и «Персиполисом» в Тегеране прошла в напряженной атмосфере, в которой иранские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы в адрес южных азербайджанцев.

Отметим также, что на этой арене постоянно звучат лозунги в поддержку Азербайджана, вопреки многочисленным запретам со стороны иранских властей. Иранские же телеканалы заглушают лозунги во время трансляций.