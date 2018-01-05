Семьи пропавших 23 декабря членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Джабраилзаде Фариды Забиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буньядзаде Намина Низами оглу направили обращение президенту Ильхаму Алиеву и первому-вице президенту, президенту фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

«Наши дети вместе совершали поход 23 декабря на территории Туфандаг. Они говорили нам, что должны вернуться 25 декабря. Однако связь с ними прервалась 24 декабря. Несмотря на долгие поиски, информации о пропавших альпинистах пока нет. Семья Гусейнова Бабура разговаривала с ним по телефону 23 декабря в 11:30, он сказал, что они находятся в Хыналыге. В 16:26 24 декабря он вышел на связь посредством WhatsApp и сообщил, что с ними все в порядке. Затем связь со всеми ними оборвалась, и они не вернулись. Утром 26 декабря семья Гусейнова Бабура обратилась в 37-е отделение Управления полиции Хатаинского района с заявлением об их исчезновении.

Мы верем, что вы держите этот вопрос под контролем. Но так как каждая минута работает против нас, мы не можем передать, какие ужасные чувства испытываем. Мы уверены, что вы хорошо поймете нас, как родители.

Господин президент и уважаемая вице-президент, мы очень просим вас держать данный вопрос под прямым контролем и поспособствовать активизации поисково-спасательной операции.

В первую очередь мы хотим узнать, возможно ли проверить все телефонные радиусы, находящиеся в тот день на территории. Министерство транспорта, связи и высоких технологий не установило их последние координаты. Просим вас взять этот вопрос под особый контроль. Вторая наша просьба – привлечь к поискам из соседних или зарубежных стран более современное и пригодное для поисков оборудование и профессиональных альпинистов. Есть желающие помочь на добровольной основе альпинисты, но для их приезда в страну необходимо официальное разрешение со стороны государства.

Мы знаем, что проводящие на территории Туфандага группы делают все, что в их силах. Выражаем благодарность всем государственным структурам и отдельным лицам, которые участвуют в поиске пропавших альпинистов. Мы уверены, что в кратчайшие сроки в результате вашего личного контроля будут предприняты все меры для их обнаружения», — говорится в письме, которое опубликовало издание Qafqazinfo.