Подписан план совместной деятельности между Министерством Обороны и Военной Прокуратурой Республики с целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступления в Азербайджанской армии в 2018-ом году.

Как сообщает сайт МО АР, согласно плану, определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предстоит провести в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях с военнослужащими, будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.