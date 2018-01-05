Исчезновение трех альпинистов в горном массиве Туфандаг остается важной темой, освещаемой средствами массовой информации и активно обсуждаемой в социальных сетях.

В действительности, реакция общества, формирование общественного мнения вокруг какого-либо события являются хорошим примером того, что наши соотечественники не остаются безучастными.

Шесть горных спортсменов, Ильгар Мамедов, Мовлуд Азизов, Гусейн Гасанов, Мушвиг Самедли, Ильгар Исрафилов и Азиз Амиров распространили заявление в связи с этим событием.

Modern.az представляет текст заявления без изменений:

— Некоторые силы на самом деле не интересует судьба пропавших альпинистов, таких людей надо превращать в объект общественного порицания, но, может быть, мы уже опоздали…Например, печальное известие о пропаже 3 членов клуба экстремальных и спортивных видов спорта «Гилавар» в горном массиве Туфандаг «журналист» Шахин Гаджиев так же, как и всегда в угоду своим интересам прокомментировал нелогично и предвзято. Далекий от объективности, известный своей предвзятостью Шахин Гаджиев и ему подобные, вместо того, чтобы переживать вместе со всеми за судьбу пропавших молодых альпинистов, не опираясь ни на какие факты или логику, выступают с абсурдными комментариями и преподносят общественности уроки правдивости (не имея на это никакого права). Насколько нужно быть бесчеловечным, чтобы манипулировать такой горькой и волнующей информацией, открыто выплескивать свой гнев в поисках «виноватого». Мы уверены, что судьба этих молодых людей его совсем не волнует, он далек от проблем горных альпинистов и совсем не собирается помогать им. Наоборот, его целью является посеять раздор, направить мысли людей не на спасательные работы, а в другом направлении, опорочив кого-то и тем самым выместить давно вынашиваемую внутри злость на них. Если бы это было не так, он не писал бы в своих заметках о том, что группой управляли неопытные альпинисты, в конце заметки не отметил бы, что группой руководил опытный альпинист Намин Буньятов. Более правильным было бы не реагировать на написанное меняющим свою окраску при каждом удобном случае хамелеоном и фальшивым писакой. Но когда речь идет о трех молодых альпинистах, и в целом, о судьбе этих людей, молчание становится признаком безразличия. Невозможно смириться с тем, что сформировавшийся как клеветник и шантажист, известный как присвоивший грант некто превращает средства массовой информации в игрушку, служащую личным интересам. То есть некто, сжигаемый личной ненавистью, пишет, что нарушены правила альпинизма, и в этом виноваты Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство молодежи и спорта. Не ты ли жаловался в вышестоящие инстанции, развернув ложную кампанию, что нас не пускают в горы, получить разрешение очень сложно, пойти в горы — личное право человека, кто хочет, может пойти в горы, и т.д.? С чего это ты сейчас так переменился?

Мы, в отличие от вас, занимаемся этим видом спорта профессионально. Получается, тебя не волновала легкость или трудность похода в горы. Просто ты мстишь людям за сдерживание тебя от возможности «съесть» грант.

На самом деле клубы являются юридическими лицами, они независимы. Мы, альпинисты, с тобой согласны и мы обращались в Министерство с тем, что идти в горы — дело каждого альпиниста.

К примеру, я не являюсь членом никакой федерации, клуба. Но идти в горы — это мое право, это право всех. Сейчас эти трое тоже пошли в горы из-за своей любви к ним, как и мы ходили. Разрешения не спрашивали, вопросов никому не задавали. Теперь там создан Национальный Парк, и что поменялось? Ничего, это только означает, будь осторожен, не наноси вреда природе, свой мусор держи при себе. Мы тоже так делали. Молодежь сама выбирает любовь к горам, а горы — они сложные, поэтому эта любовь трудная. Если кто-то из членов клуба идет в горы, клуб несет полную ответственность, и у клуба должен быть собственный отряд спасения. Согласно процедуре, альпинисты, идущие в горы и клуб, членами которого они являются гарантируют выполнение законодательства и заявляют о наличии отряда спасателей. На этом основании им выдается соответствующее разрешение. Клуб либо самостоятельно, либо вместе с другим клубом должен создать группу поддержки, управлять походом и нести ответственность за результаты похода. А такие как Шахин Гаджиев, выстроив 3-4 предложения, вводят людей в заблуждение.

Он пишет, что поиски начались через 4 дня. Это наглая ложь. Чувство мести настолько поразило его сердце, что ни одно его слово не является правдой. Это месть за то, что ему не удалось присвоить. Совестливый человек в такой момент не может играть судьбой людей. Но если совести нет, то что мы можем поделать? В отличие от написанной им лжи, клуб «Гилавар» немедленно отреагировал на известие о том, что группа его членов не вернулась с гор. Как пишут на страницах Фейсбука, члены клуба сами заранее выбрали маршрут своего движения (Хыналыг-Туфандаг). 25-го декабря, когда группа должна была вернуться, связь с ними прервалась. Стало известно, что последний раз члены группы вечером 24-го декабря в 19.02 отправили сообщение о том, что заночуют в Махмуддере и утром 25-го декабря продолжат движение по маршруту. Наутро, не получив никаких известий о возвращении группы, клуб «Гилавар» выступил с сообщением по этому поводу и начал подготовку к спасательным работам, и 26 декабря созданная спасательная группа отправилась на место происшествия. Так как группа прибыла на место вечером, 27-го декабря с раннего утра начались поисково-спасательные работы со стороны команды опытных спасателей МЧС, ГПС, МЭПР и организации FAIREX.

К сожалению, несмотря на активные действия спасательных бригад, поиски пока не дают результатов.

В настоящее время к поискам привлечены представители соответствующих ведомств, а также дополнительные силы. Поиски продолжаются по всем маршрутам данной местности.

Вы – последние из 7 миллиардов людей, кто должен дискутировать по этому поводу, учитывая ваши отвратительные поступки. Но, несмотря на это, вы в первых рядах тех, кто распространяет абсолютно лживую информацию. И еще, ваш псевдо-фанатизм по отношению к горным видам спорта не внушает доверия, потому что вы из тех, кто тайком продает Федерацию Альпинизма и убегает к бизнесмену не имеющего малейшего отношения к горным видам спорта. То есть, в буквальном смысле вы и предали и продали. Как же быстро вы забыли, при продаже Федерации Альпинизма, что лично вы – Шахин Гаджиев, а также ваш друг, не имеющий ничего общего с горами, сидели во главе этой организации. Там не было ни одного горного спортсмена. Истинные профессионалы горных видов спорта, фанаты своего дела неоднократно обращались с болью в сердце в соответствующие структуры, в Министерство молодежи и спорта, а также в Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой помочь освободиться от бессовестных посредников-продавцов.

Люди, именуемые вами как чиновники, а также Министерство молодежи и спорта спасли Федерацию альпинизма от личностей, которым вы ее продали и возвратили Федерацию настоящим горным спортсменам. Мы знаем, что Низами Мурсакулов был избран главой Федерации при участии горных спотсменов и профессионалов своего дела (не так, как принято у вас – в результате купли-продажи). Сейчас Федерацией альпинизма руководит Низами Мурсакулов – человек, имеющий опыт в этой области сопоставимый с вашим возрастой. Одним словом, такие как вы показывают свои истинные намерения, пользуясь человеческим горем и трагедией. Вы и в этот раз продемострировали свои намерения. То, что вы пишете, является плотью вашего больного воображения, которая живет, горящим желанием клеветать, шантажировать, преподнося себя глашатаем истины, но одновременно, разворовывая деньги международных проектов.

И еще. Что можно ждать от человека, привлекающего в качестве экспертов (для работы по грантовым проектам, выбитым поддельными способами) свою покойную мать (оказывается у этого человека есть связь с иным миром), своего собственного ребенка 13-14 лет, а также 80-ти летнюю больную тещу своего друга?!

Насколько мы знаем Шахин Гаджиев владеет дачей в Габале. Повсеместно обвиняя других, сам приобретает дачный участок в Габале, который не по карману большинству людей. Каким образом? Будучи в стане оппозиции живет роскошной, не присущей оппозиционерам жизнью. Как ему удалось построить дом в таком недоступном месте как Габала? Все прекрасно знают, чего стоит что-либо построить в Габале.

Но мы желаем, чтобы альпинисты нашлись живыми и здоровыми и каждую минуту ждем хороших вестей с гор!

С уважением,

Ильгар Мамедов

Мовлуд Азизов

Гусейн Гасанов

Мушвиг Самедли

Ильгар Исрафилов

Азиз Амиров