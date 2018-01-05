Песня в жанре фолк-рок, этник-рок в исполнении молодого азербайджанского музыканта Вюсала Рзасоя «Ayə, harya gedersən, ayə» (Эй, куда ты идешь, эй) продолжает набирать популярность в социальных сетях. На композицию записаны многочисленные пародии в стиле ответа на вопрос, которым задается Вюсал во время исполнения.

Как передает Sputnik Азербайджан, записана пародия на хит в исполнении маленького жителя Агстафинского региона. Им оказался трехлетний Мусейиб Насибли, который играет не только на своей маленькой детской гитаре, но и национальном инструменте саз.

Напомним, что своей композицией Вюсал Рзасой хотел поддержать жителей отдаленных регионов, которых высмеивают из-за их диалектов. Выступление было записано для передачи «Müasir Azərbaycan Gənci» («Современная азербайджанская молодежь»), выходящей на государственном телеканале AzTV. Однако, именно эти кадры выступления не вышли в эфире телеканала, а были распространены в социальных сетях.