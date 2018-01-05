Беспорядки, вызванные ростом цен в Исламской Республике Иран (ИРИ), сошли на нет, провалив попытку антиправительственного мятежа, на который так надеялись руководители ряда стран-союзников США. Правда, буквально накануне Нового 2018 года они оказались полной неожиданностью для иранских властей. Об этом пишет российское издание «Вестник Кавказа».

В своей редакционной статье издание отмечает, что формально поводом для того, чтобы люди вышли на улицы, стал безудержный рост потребительских цен, но экономические требования неожиданно стали принимать политический характер: вышедшие на демонстрации 28 декабря 2017 года люди пытались захватить военные и полицейские объекты.

Обстановка накалилась до предела к 2 января наступившего Нового 2018 года, когда, по данным министерства внутренних дел Ирана, в протестах в крупных городах Ирана – таких, как Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт — приняли участие около 42 тыс человек. Признавая, что протесты – это неотъемлемое право людей, а требования граждан во многом справедливы, руководство Ирана обвинило в попытках дестабилизировать обстановку в стране США и их союзников — Саудовскую Аравию и Израиль, а само вынуждено было подавить демонстрации, за участие в которых было задержано около 450 человек.

Особо пристально аналитики присматривались к тому, как в данной ситуации поведут себя провинции ИРИ, населенные этническими азербайджанцами, поскольку если бы протесты поддержали эти 40% населения страны, власть в Тегеране не устояла бы. Однако несмотря на то, что уровень жизни в провинциях страны, населенных азербайджанцами, как правило ниже, а социальные проблемы, включая безработицу – острее, иранские азербайджанцы не поддались на прозападную агитацию, осознавая, что мятежники, большей частью состоящие из «светских» националистов, будут еще более жесткими тюркофобами.

Собственно, попытка представить мятеж как «тюркский заговор против Ирана» была предпринята отдельными националистическими провокаторами, которые пытались спровоцировать тюркофобию заявлениями о причастности к событиям и Турции, однако, несмотря на давление США на официальную Анкару, поддерживать иранских мятежников турки тоже не стали: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган здраво рассудил, что нынешний режим в Тегеране при всех его недостатках – это все же фактор стабильности в регионе, тогда как его место могут занять непредсказуемые прозападные авантюристы, а это втянет Иран в гражданскую войну, которая может оказаться дольше и масштабнее сирийской.

«Накануне состоялся телефонный разговор президентов Турции и Ирана, в ходе которого Эрдоган поддержал Хасана Рухани, высказавшись о недопустимости нарушения законодательства при использовании права на проведение мирных акций, за что президент Ирана выразил ему свою признательность. Отказался поддержать мятежников и Азербайджан, официальный представитель МИД которого Хикмет Гаджиев заявил, что Баку поддерживает мирное развитие событий в соответствии с иранским законодательством.

Именно после того, как свою позицию по поводу беспорядков в Иране озвучили Турция и Азербайджан, защитив законную власть страны от попыток ее антиконституционного свержения и, по сути дела, от пучины бесконечной гражданской войны, иранские силовые структуры смогли взять ситуацию под контроль. В итоге командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты.

Решающую роль в установлении спокойствия и мира в Иране сыграла позиция тюркских государств – Турции и Азербайджана, а также законопослушность иранских азербайджанцев. Ответный шаг – за иранским руководством, и хочется верить, что события, которые слишком свежи в памяти, подскажут ему, где – враг, а где – друг», — резюмирует российское издание.