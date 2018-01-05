В 2017 году Грузию посетили 1,694,998 туристов из Азербайджана.

Об этом заявил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, подытоживая данные за прошлый год, передает Грузия Online.

Отмечается, что в 2017 году больше всего визитов в Грузию было из Азербайджана 1,694,998 (+11.2%), России 1,392,610 (+34.1%), Турции 11,246,745 (-0.8%) и Ирана 322,938 (+118.3%).

В целом, страну посетили 7 554 936 международных путешественников, что на 1 194 433 больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Позитивная тенденция сохраняется и среди туристов из стран Евросоюза, среди которых, с точки зрения посещения Грузии в январе-декабре выделялись Великобритания +39.9%, Нидерланды +31.1%, Испания +29.9%, Франция +29.6% и Германия +25.7%. Особый рост был зафиксирован из следующих стран: Иордания +316.1%, Саудовская Аравия +164.6%, Кувейт +154.3%, Иран +118.3%, Индия +64.1%, Китай +54% и др.