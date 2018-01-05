Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези раскритиковал требования иранских студентов об отставке Хасана Рухани, передает «Анадолу».

«Тем, кто озвучивает подобные мысли, нужно вспомнить о последних событиях в городе Мешхед», — сказал Ваези.

Ранее группа студентов одного из иранских университетов направила послание президенту Ирана Хасану Рухани, в котором призвала его подать в отставку из-за «неспособности выполнить предвыборные обещания».

Акции в Иране начались 28 декабря 2017 года, когда группа жителей города Мешхед вышла на улицы в знак протеста против безработицы, коррупции и высоких цен. Акции протеста вскоре переросли в антиправительственные манифестации, охватившие в том числе города Тегеран, Керманшах, Сенендеч, Зенджан, Шираз, Кум, Ахваз, Захедан, Эрак, Хуррем Абад.

Сообщалось о гибели не менее 24 человек, более тысячи человек задержаны.