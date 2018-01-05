Суд в Никосии заморозил активы Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу об Укртелекоме.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на Financial Times, суд удовлетворил иск компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему главе правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала Укртелеком Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов, но бизнесмен якобы внес только 100 млн долларов аванса и прекратил платежи.

Под заморозку активов может попасть в том числе самая дорогая квартира в Гайд-парке в Лондоне, которую Ахметов приобрел в 2011 году.

На подачу апелляции у Ахметова есть время до 8 января.

Напомним, что государство продало 92,79% акций Укртелекома в 2011 году за 10,6 млрд грн. Фонд государственного имущества недавно объявил сделку по продажеУкртелекома недействительной, и требует вернуть корпорацию государству.

Как ранее сообщалось, Укртелеком возвращается в собственность государства.