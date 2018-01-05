Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить закон о запрете на трансляцию российских новостных программ в обход президента страны Игоря Додона.

Как передает РИА Новости, КС постановил, что временно исполнять обязанности лидера страны для утверждения этого документа может спикер парламента или премьер.

Суд заявил о наличии обстоятельств, которые оправдывают данное решение. Речь идет о том, что Додон дважды отклонял закон, вносящий изменения в кодекс о телевидении и радио.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонил этот закон и обратился в четверг в КС по поводу конституционности его положений.