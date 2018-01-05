«На январскую сессию ПАСЕделегация Азербайджана отправится в обновленном составе».
Как сообщает АПА, об этом сказал глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов.
Он сказал, что страны-члены организации присоединятся к зимней сессии ПАСЕ с обновленными составами.
«Это нормальный процесс, принятый государствами-членами ПАСЕ. Состав делегации Азербайджана также был изменен на основе принципа ротации. Так, депутаты Ульвия Агаева, Эльшад Гасанов и Асим Моллазаде были включены в новый состав.
Бывшие члены делегации Эльхан Сулейманов, Эльшан Мусаев и Муслим Мамедов продолжат свою деятельность по другим направлениям международных связей парламента», — отметил Самед Сеидов.