Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили считает вынесенный в отношении него Тбилисским городским судом приговор незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

«Приговор» грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили — ред.), по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Как передает «Интерфакс», Саакашвили выразил убеждение, что этот приговор так же, как и параллельный судебный процесс в Киеве, «показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом» против него ввиду его деятельности на поле борьбы против коррупции и олигархов.